Крупные компании ЕС признались в поддержке нацизма

Крупнейшие компании ФРГ публично признали свою историческую ответственность за укрепление власти национал-социалистов в 1930-х годах. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

Совместное заявление приурочено к 80-летию окончания Второй мировой войны в Европе.

По данным газеты, в списке подписавших — Bayer, BASF, Bosch, Evonik, Siemens, Deutsche Bahn, Volkswagen, Lufthansa и Rheinmetall.

Автор статьи подчеркнул, что приход к власти национал-социалистов в 1933 году был бы немыслим без промахов официальных лиц в политике, военных кругах, органах правосудия и экономике.

По его словам, немецкие промышленные площадки, руководствуясь собственной выгодой, сознательно способствовали укреплению режима. Многие фирмы и их представители, добавил он, прямо или косвенно участвовали в деятельности нацистов.