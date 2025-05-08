В Якутии добыли крупнейший в истории России ювелирный алмаз

Компания «Алроса» добыла в Якутии крупнейший в истории России алмаз ювелирного качества. Об этом компания сообщила в Telegram-канале.

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«Кристалл фантазийного янтарного цвета весом 468,30 карата и размером 56х54х22 миллиметра был извлечен в Якутии», — говорится в заявлении.

По словам генерального директора «Алроса» Павла Маринычева, в компании считают символичным, что уникальный алмаз был найден в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим было принято решение присвоить ему имя в честь данного события.

Ранее гендиректор алмазодобывающей группы De Beers Мозес Мадондо заявлял, что мировая промышленность прошла пик добычи алмазов. По его словам, в 21 веке был открыт только рудник Луэле в Анголе.