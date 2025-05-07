В России могут исчезнуть гипермаркеты и торговые центры из-за скидок на маркетплейсах.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обращение Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) к правительству РФ.

«Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась в правительство с просьбой ограничить возможности маркетплейсов за свой счет устанавливать скидки на товары в 30–50%», — говорится в публикации.

Отмечается, что крупные ретейлеры считают такую практику «ценовым демпингом», которая имеет неблагоприятные последствия для продавцов, производителей, покупателей и российской экономики в целом.

В АКОРТ считают, что такая ситуация может привести к закрытию торговых центров и гипермаркетов. Поэтому торговые сети просят закрепить в будущем законе «О платформенной экономике» пункт, в котором маркетплейсам запретят инвестировать в цену товаров более 10% от своего годового оборота.

Россияне назвали самые дешевые маркетплейсы

До этого «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», писала, что большинство (57%) опрошенных россиян после получения зарплаты сразу оплачивают коммунальные услуги, аренду и обучение детей.