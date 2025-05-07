OpenAI планирует резко сократить долю доходов Microsoft

OpenAI планирует существенно сократить долю доходов, которую компания делит с Microsoft, сообщило во вторник издание The Information, поскольку стартап в области искусственного интеллекта проходит через масштабную реструктуризацию.

OpenAI планирует сократить долю доходов, которую компания делит с Microsoft, как минимум на 50% к концу десятилетия, говорится в отчете. Это происходит в то время, как OpenAI проводит масштабную реструктуризацию, которую еще должен одобрить основной инвестор Microsoft.

Ранее на этой неделе компания заявила, что больше не стремится преобразоваться в коммерческое предприятие, хотя все еще планирует реструктуризацию для привлечения дополнительного капитала.

Отчет The Information также появился на фоне растущих предположений о том, что Microsoft постепенно сворачивает партнерство с OpenAI, особенно после того, как стартап в области ИИ недавно объявил о крупных инвестициях со стороны японской SoftBank.

OpenAI и Softbank объявили о создании совместного предприятия стоимостью 500 млрд долларов для строительства новых центров обработки данных ИИ в США, где Microsoft будет играть ограниченную роль.

Microsoft остается крупнейшим инвестором OpenAI, поддерживая компанию как минимум с 2019 года. Флагманские модели GPT от OpenAI используются во всех предложениях Microsoft в области ИИ.