В Raiffeisen Bank заявили о переговорах о продаже российской «дочки»

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) продолжает сокращать бизнес в России. Она также ведет переговоры с несколькими сторонами о продаже российской «дочки», заявил глава группы Йоханн Штробль, его слова приводит «Прайм».

По словам топ-менеджера, кредитная организация ведет работу по сокращению работы в стране независимо от геополитических событий. При этом, согласно отчету за первый квартал 2025-го, RBI опережает согласованный с Европейским центральным банком (ЕЦБ) график. Объемы депозитов снижаются, однако из-за значительного укрепления рубля прогресс в сокращении бизнеса заметен только в национальной валюте.

За первые месяцы 2025 года прибыль RBI после налогообложения от деятельности в России выросла на 30,3 процента год к году, до 425 миллионов евро. Консолидированная прибыль группы увеличилась на 6,3 процента в годовом выражении, до 705 миллионов евро.

В середине апреля представители RBI заявили, что группа не прекращала процесс продажи российского дочернего банка и продолжает работу над ним. При этом в FT ранее сообщили, что переговоры по поводу ухода из России австрийской группы приостановились в связи с приходом к власти президента США Дональда Трампа. Сейчас в банке пытаются понять новый формат отношений Москвы и Вашингтона, чтобы разработать дальнейшую стратегию, отметили в Raiffeisen Bank International.