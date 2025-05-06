Wildberries запустит продажу товаров из еще одной страны

В мае 2025 года Wildberries запустит продажу товаров продавцов из Объединенных Арабских Эмиратов — это десятая страна в географии присутствия компании.

Речь идет о товарах, которые интересны для российской аудитории, и последних новинках.

«Прежде всего это смартфоны и другая потребительская электроника по привлекательным ценам», — цитирует ТАСС сообщение компании.

По мере развития поставок ассортимент будет расширен. Товары будут доставляться в срок от шести дней в зависимости от наличия товаров и скорости прохождения таможенных процедур. Со временем сроки доставки также сократятся.

Оплачивать таможенные сборы при заказе из-за рубежа самостоятельно не нужно, процесс автоматизирован. При покупке товаров стоимостью свыше 200 евро пошлина автоматически включается в стоимость заказа.

На сегодняшний день Wildberries работает в России, Беларуси, Армении, Казахстане, Грузии, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане и в Китае.