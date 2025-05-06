ЦБ изъял у «Райффайзенбанка» 1,9 млрд евро

Прибыль австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) не пострадала от судебного решении по иску «Расперия», говорится в ее комментариях к отчетности за первый квартал.

В конце апреля тринадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Райффайзенбанка на решение суда выплатить «Расперии» более 2 млрд евро.

«Решение суда было частично исполнено в отношении Райффайзенбанка — эквивалент 1,87 млрд евро в рублях был изъят Центральным банком России и переведен на счета «Расперия»», — пишет группа в сообщении для инвесторов.

Райффайзенбанк подал еще одну апелляцию в России, а его материнская структура — группа RBI — завершает судебный процесс в Австрии, отмечается там.

«Расперия» в своем иске обвиняла австрийский банк и основателя Strabag Петера Хазельштайнера в захвате корпоративного контроля над холдингом, включая невыплату дивидендов, отстранение представителей «Расперии» от собраний акционеров и размытие их доли ниже блокирующего пакета. «Расперия» потребовала принудительной продажи своей замороженной доли в Strabag российскому Райффайзенбанку за 1,7 млрд евро (178 млрд рублей), а также 281 млн евро (29,5 млрд рублей) в качестве невыплаченных дивидендов и процентов. В начале сентября 2024 года суд в качестве обеспечительной меры по этому иску наложил арест на акции российского Райффайзенбанка. Банк России был привлечен к делу в качестве третьего лица после принятия иска к производству.

Представитель Райффайзенбанка в суде ранее заявлял, что требования «Расперии» основаны на их внутреннем конфликте с акционерами Strabag SE и не имеют отношения к банку, который, по его словам, не влиял и не мог влиять на деловые связи сторон и не несет перед ними никаких обязательств.

Согласно требованиям, 30 апреля 2025 года Банк России произвел списание денежных средств с корреспондентского счета банка по указанному судебному иску, указал представитель Райффайзенбанка.

По его словам, банк был полностью готов к реализации этого сценария и располагает значительным объемом ликвидности и капитала.

«Норматив достаточности капитала на конец первого квартала превышает 50%. <…> Стресс-тесты показывают, что при любом сценарии этот показатель не опустится ниже 30%, что позволяет банку выполнить норматив с существенным запасом. Норматив краткосрочной ликвидности превышает 470% (при лимите >= 100% на 31 марта 2025 года)», — говорится в его комментарии для Frank Media.

Там же указано, что исполнение решения суда не оказывает никакого влияния на операционную деятельность и финансовую устойчивость банка.