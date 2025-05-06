Henkel подала заявки на регистрацию товарных знаков в России

Немецкая химико-промышленная компания Henkel подала заявки в Роспатент на регистрацию трех товарных знаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

В частности, были поданы заявки на регистрацию двух товарных знаков Persil и одна заявка для товарного знака Losk. Под этими названиями в России продавались стиральные порошки для одежды и другая повседневная бытовая химия.

Henkel прекратила все инвестиции, а также рекламные и спонсорские мероприятия в России в марте 2022 года, а в мае 2023 года было объявлено о завершении сделки по продаже своих активов в российской юрисдикции на сумму в 54 млрд рублей.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, ссылаясь на представителей компании, что McDonald's не собирается возвращаться на российский рынок, а торговая марка была зарегистрирована в России для того, чтобы не допустить неправомерного использования бренда.