«Ъ»: кикшеринговые фирмы предложили ввести верификацию пользователей электросамокатов

Российские кикшеринговые компании выступили с инициативой ввести обязательную верификацию пользователей проката электросамокатов через портал «Госуслуги». Об этом со ссылкой на письмо компаний Министерству связи и цифрового развития пишет «Коммерсант».

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По мнению представителей бизнеса, эта мера поможет уменьшить число случаев, когда самокаты берут в аренду несовершеннолетние. В Минцифры отметили, что для распространения такой практики необходимы изменения в законодательстве, но ведется работа над вопросом включения одного из операторов в эксперимент по авторизации через «Госуслуги».

«Участники эксперимента совместно с Минцифры определяют сервисы и сценарии, в которых используется учетная запись. Пользователи могут передать только те сведения, которые согласны предоставить, например, о возрасте. Отозвать согласие на их обработку можно будет в любой момент», - пояснили в министерстве.

В свою очередь операторы считают, что «интеграция с «Госуслугами» - это один из самых действенных и удобных инструментов отсечь пользователей, которые в силу возраста не способны оценить возможные последствия поездок на таком транспорте».

А опрошенные изданием эксперты напомнили, что уже проводится пилотный проект с mos.ru в Москве, где власти обязали операторов привязать приложение к учетной записи на портале, и призвали оценить его итоги.

По данным МВД, в 2024 году произошло более 4,4 тыс. ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в которых погибли 54 человека, ранены 4,59 тыс. 32% всех раненных в авариях с СИМ — это подростки 10–17 лет. 65% всех ДТП с СИМ происходят с участием кикшеринговых устройств.

Ранее травматолог-ортопед центра травматологии и ортопедии Европейского медицинского центра (ЕМС) Данила Ананьин отметил, что езда на электросамокате представляет особенную опасность для пожилых людей и тех, у кого есть деформация позвоночника, проблемы с нервной системой и суставами.

Вместе с тем врач подчеркнул, что придерживаться правил безопасности стоит не только самокатчикам из группы риска, но и здоровым людям. Он призвал адекватно оценивать силы и навыки управления средством индивидуальной мобильности.