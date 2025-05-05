ФАС разрешила «Магниту» купить «Азбуку вкуса»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство о приобретении «Магнитом» контрольного пакета долей в компании «Городской супермаркет», управляющей сетью премиальных магазинов «Азбука вкуса».

«Доля группы лиц приобретателя на рынке розничной торговли продовольственными товарами по итогам 2024 года не превышает 25% на территории какого-либо из административно-территориальных образований, в которых располагаются приобретаемые торговые объекты. Таким образом, сделка не приведёт к ограничению конкуренции на указанном рынке», — сообщили в ФАС.

О том, что «Магнит» покупает контрольный пакет долей в компании «Городской супермаркет», стало известно 30 апреля.

Под управлением «Азбуки вкуса» находится 171 магазин нескольких форматов: 107 супермаркетов «Азбука вкуса», 59 минимаркетов «Азбука daily» и 5 гипермаркетов «АВ маркет». Большая часть магазинов расположена в Москве (138 торговых точек) и Московской области (23 торговые точки), остальные работают в Санкт-Петербурге. Компания также управляет бизнесом онлайн-доставки из собственных магазинов и оказывает услуги кейтеринга.

Общая торговая площадь приобретаемых активов составляет 100,4 тысяч кв. м, из которых около 77,9 тысяч кв. м приходится на супермаркеты и 11,9 тысяч кв. м — на минимаркеты. В контур сделки также вошли пять собственных кулинарных, хлебопекарных и кондитерских производств, которые выпускают более 5,7 тысяч наименований продукции объемом до 75 тонн в сутки.

«Магнит» также приобрел три распределительных центра и складскую инфраструктуру доставки общей площадью 47 тысяч кв. м в Москве и Санкт-Петербурге. Ритейлер планирует сохранить бренд «Азбука вкуса» и ключевую управленческую команду, обеспечив преемственность клиентского опыта.