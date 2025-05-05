Tiffany и Bulgari потеряли миллиарды после закрытия бутиков в России

Специализирующиеся на производстве и продаже предметов роскоши компании Richemont, Tiffany и Bulgari понесли значительные финансовые потери после полного или частичного закрытия своих бутиков в России. Об этом сообщает РБК.

Так, выручка Richemont в России с 2021 по 2024 год уменьшилась с 23,8 млрд рублей до 1 млрд рублей, Tiffany — с 4,6 млрд рублей до 0,7 млрд рублей, Bulgari — с 4 млрд рублей до 0,4 млрд рублей.

В настоящее время у Richemont остались два бутика на территории РФ, у Tiffany — один, у Bulgari — ни одного. Все три компании осваивают «альтернативные методы и направления торговли», в том числе, экспорт в страны ЕАЭС.

3 мая первый заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов заявил, что некоторые иностранные компании готовятся к возвращению в Россию, регистрируя логотипы и права.