Чубайс попросил суд снять арест с его имущества

Бывший глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс подал ходатайство в Арбитражный суд Москвы с просьбой снять арест с принадлежащего ему имущества, ранее наложенный по иску «Роснано» на сумму 5,6 млрд рублей. Об этом стало известно из карточки дела.

В ходатайстве Чубайса среди оснований для отмены обеспечительных мер указывается «заведомая необоснованность иска „Роснано“, а также недоказанность намерения экс-главы корпорации скрыть имущество от возможного взыскания». Дата рассмотрения обращения Чубайса судом пока не назначена, пишет РБК.

В Москве наложили арест на денежные средства Чубайса и еще семи человек

Арест имущества Чубайса и еще семи бывших руководителей «Роснано» был наложен по иску госкорпорации на сумму 5,6 млрд рублей. Иск связан с расследованием деятельности экс-менеджеров компании, в рамках которого ранее были задержаны три бывших заместителя Чубайса.