Суд обязал Apple выплатить почти 41 млрд рублей компании-патентному троллю

Британский апелляционный суд постановил, что Apple должна выплатить компании Optis Cellular Technology компенсацию в размере $502 млн (около 40,9 млрд руб.) за использование запатентованных технологий 4G в устройствах iPhone и iPad. Это решение существенно увеличивает ранее установленную сумму компенсации, которая в 2023 году составляла $56,43 млн, сообщает Reuters.

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Юридический спор между Apple и Optis длится с 2019 года. Техасская компания, специализирующаяся на патентных технологиях, настаивала на пересмотре первоначального размера выплат, аргументируя это реальной рыночной стоимостью лицензии. Апелляционный суд согласился с доводами истца, установив сумму компенсации исходя из глобального лицензионного периода с 2013 по 2027 год.

Apple выразила разочарование решением суда и намерена его обжаловать. Представители компании утверждают, что Optis не занимается разработкой или производством технологий, а ее деятельность сосредоточена на патентном троллинге — владении интеллектуальной собственностью не с целью ее использования в производстве или бизнесе, а для патентных исков.

В Optis, напротив, заявили, что судебный вердикт подтвердил ценность их интеллектуальной собственности и важность справедливого лицензионного регулирования.

Эксперты считают, что это дело может повлиять на дальнейшие разбирательства в сфере патентного регулирования телекоммуникационных технологий. Ожидается, что Apple продолжит юридическую борьбу, стремясь оспорить решение в вышестоящих инстанциях.