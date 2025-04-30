PepsiCo предупредила сети о перебоях в поставках чипсов и сухариков

Компания PepsiCo предупредила торговые сети о перебоях в ближайшие месяцы в поставках чипсов и сухариков. Причина — нехватка упаковки перед запуском маркировки снеков. Оператор системы утверждает, что сама компания поздно разместила заказы на нее, а продавцы запаслись снеками, пишут СМИ.

«Компания PepsiCo предупредила крупнейшие торговые сети, что с мая по июль 2025 года не могут быть гарантированы стабильные поставки чипсов Lay»s, Cheetos и сухариков «Хрустим». В компании пояснили, что сложившаяся ситуация связана с перебоями в поставках упаковочных материалов. Для нанесения Data Matrix-кода на упаковку PepsiCo выбрала типографский метод, однако основные поставщики столкнулись с техническими трудностями при выполнении обязательных требований по маркировке. Это произошло из-за понижения производительности оборудования, необходимого для осуществления данного процесса», — сообщает РБК со ссылкой на письма производителя, направленные розничным сетям и поставщикам.

Также производитель рекомендовал торговым сетям создать двухмесячный запас продукции к 1 мая и предупредил о возможном введении квот на отгрузку снеков по объему и ассортименту. В свою очередь оператор системы маркировки «Честный знак» (Центр развития перспективных технологий, ЦРПТ) заявил, что не ожидает сложностей с запасами чипсов в торговых сетях. В ЦРПТ пояснили, что PepsiCo разместила заказы на упаковку лишь за месяц до вступления в силу новых требований, а затем резко увеличила объемы запроса. Несмотря на это, поставщики обеспечили запас упаковки на четыре недели, а дополнительные мощности будут введены до 10 мая. По данным оператора, технических сложностей с печатью кодов нет, а для поддержки компании привлечены дополнительные типографии.

Ранее URA.RU рассказывало, что с 1 мая 2025 года начнется обязательная маркировка бакалейной продукции, в первую очередь это коснется снеков: чипсов, орешков, сухариков и готового попкорна. Производители и импортеры должны наносить код на упаковку и сообщать информацию о маркировке в систему «Честный знак». Первый этап охватит чипсы, начос, сухарики, кукурузные палочки и хлебцы. Второй этап, который начнется 1 июля, будет включать соусы, специи и приправы, передают «Финансы Mail».