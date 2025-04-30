«Магнит» прокомментировал сообщения о покупке «Азбуки вкуса»

Российский ретейлер «Магнит» приобретет контрольный пакет сети магазинов «Азбука вкуса», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Сумма сделки не раскрывается, по данным РБК, аналитики оценивают ее в 35-40 млрд рублей.

«Магнит» … объявляет о приобретении (через свое основное операционное дочернее общество — АО «Тандер») контрольного пакета долей в уставном капитале ООО «Городской супермаркет» (далее «Азбука вкуса»), под управлением которого находятся магазины сегмента премиальной розницы», — говорится в сообщении ретейлера.

Покупку должна одобрить Федеральная антимонопольная служба. При этом «Магнит» сохранит бренд «Азбука вкуса», а также ключевую управленческую команду.

Первоначально о сделке между «Магнитом» и «АВ» сообщало РБК.