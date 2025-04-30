СМИ узнали о попытках западных компаний возобновить бизнес с Россией

Западные сырьевые и судоходные компании стали консультироваться с юристами относительно возобновления деловых отношений с Россией, поводом для роста интереса стали ожидания возможного смягчения антироссийских санкций США, что открывает новые перспективы для торговли и инвестиций, пишет газета Financial Times (FT).

«Трейдеры сырьевыми товарами, страховщики и судоходные группы входят в число западных компаний, обращающихся к юристам за советом о том, как возобновить торговлю с Россией в рамках подготовки к потенциальной отмене санкций США в отношении Москвы», – говорится в материале.

Президент США Дональд Трамп демонстрирует курс на сближение с Москвой, что воспринимается компаниями как шанс для восстановления бизнеса. При этом некоторые компании изучают реструктуризацию деятельности с тем, чтобы быть готовыми к изменениям в санкционной политике, несмотря на сохранение ограничений со стороны Евросоюза и Британии.

«Разделение США и Европы на данный момент является серьезной проблемой для бизнеса. Некоторые компании планируют изменения, а также то, что это означает для их бизнеса и что они могут сделать, чтобы подготовиться к ним», – сказал глава отдела регулирования и расследований в юридической фирме Clyde & Co Сэм Тейт.

Ли Ханссон из Reed Smith считает, что даже при частичном смягчении санкций США, крупные транснациональные компании останутся под контролем европейских и британских ограничений. Воспользоваться смягчением, по словам специалиста, смогут преимущественно компании из Азии или Ближнего Востока, уже работающие на российском рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство промышленности и торговли России подготовило предложения по критериям возвращения иностранных компаний в страну.

При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев подчеркивал, что западные компании ушли из России сами и им будет сложно вернуться, вне зависимости от причин их ухода.