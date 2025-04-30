«ВкусВилл» начал массово закрывать свои магазины

В начале 2025 года сеть «ВкусВилл» уменьшила количество своих магазинов на 10,5%, закрыв 238 точек продаж. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Infoline.

Данное сокращение стало наиболее существенным среди крупных ретейлеров. В компании объяснили закрытие некоторых торговых точек необходимостью оптимизации нерентабельных магазинов. В 2024 году сеть расширилась, открыв более 500 новых торговых точек.

Специалисты связывают снижение количества точек продаж с переходом на онлайн-формат, который сейчас занимает примерно половину от общего объема продаж сети. Количество дарксторов выросло на 5,5%, достигнув 230. Другие розничные сети, например, «Бристоль» и «Светофор», также уменьшили торговые пространства, но в более умеренном объеме.

Ранее сообщалось, что в Москве Роспотребнадзор инициировал расследование продажи в одном из столичных магазинов «Вкусвилл» зефира с металлической стружкой. Представители ведомства посетили торговую точку и нашли там четыре упаковки из партии, в которой и обнаружили стружку.