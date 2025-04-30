Выручка всех российских авиакомпаний значительно выросла

Лера Букина

Доходы 30 крупнейших авиакомпаний России, которые обеспечивают почти все пассажирские перевозки в стране, в 2024 году составили более 1,77 трлн рублей. Это на 23% больше, чем в предыдущем году, и на 65% больше, чем в 2022-м. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчетность по российскому стандарту бухгалтерского учета (РСБУ).

Выручка всех российских авиакомпаний значительно выросла
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Прибыль 22 авиакомпаний достигла примерно 104 млрд рублей, из которых почти 85 млрд рублей принесла 21 компания. Аналитики оценили чистую прибыль «Победы» примерно в 20 млрд рублей.

«Общий результат на 22% выше чистой прибыли, полученной перевозчиками по итогам 2023 года, и на 16% лучше показателя 2022 года. Другие восемь перевозчиков получили чистый убыток в 27,9 млрд руб.», — говорится в материале.

Как отмечается, почти 90% пассажиров обслуживают десять ведущих авиакомпаний, а около половины всего пассажиропотока приходится на группу компаний «Аэрофлот» (в которую входят также «Победа» и «Россия»).

В 2023 году авиакомпании зафиксировали чистый убыток в размере 69 млрд рублей, в то время как в 2022 году он составил 25 млрд рублей. Это означает, что авиационная отрасль вышла на уровень чистой прибыли в 76 млрд рублей. Аналитики считают этот показатель наиболее точным для оценки финансового состояния отрасли в целом, поскольку он учитывает разрозненные данные по отдельным компаниям.

В 2022 году эксперты связывали показатели работы авиакомпаний с влиянием субсидий, а в 2023 году — с последствиями страхового урегулирования. Однако в настоящее время ситуация изменилась: рост числа международных рейсов и увеличение стоимости билетов стали ключевыми факторами, влияющими на динамику.

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