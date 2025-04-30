«Магнит» договорился о покупке «Азбуки вкуса»

Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" договорился о приобретении контрольного пакета в сети магазинов "Азбука вкуса". Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника, знакомых с переговорами.

По информации собеседников издания, в сделку вошли магазины ретейлера в Москве и Санкт-Петербурге, пять фабрик-кухонь, обслуживающих столицы, а также три распределительных центра. В "Магните" и "Азбуке вкуса" от комментариев отказались.

Стоимость контрольного пакета сети может составлять 30-35 млрд руб. (при выручке ретейлера на уровне 100 млрд руб. по итогам 2024 года), оценивает гендиректор "INFOLine-аналитики" Михаил Бурмистров. Кроме того, в числе потенциальных интересантов в покупке бизнеса ранее фигурировали "Яндекс" и "Севергрупп" Алексея Мордашова.

О компании

"Азбука вкуса" - крупная российская торговая сеть, ее магазины располагаются в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Под управлением ретейлера находятся супермаркеты "Азбука вкуса", минимаркеты "Азбука daily", семейные крупноформатные супермаркеты "Азбука маркет" и специализированные винные магазины "Энотека". Компания также развивает интернет-магазин и собственное производство продуктов.