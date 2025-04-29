Duolingo начала увольнять сотрудников, которых можно заменить ИИ

Компания Duolingo объявила о переходе к стратегии AI-first, направленной на масштабное внедрение искусственного интеллекта во все операционные процессы. Компания планирует ускорить создание контента, интегрировать передовые технологии, обеспечить широкий доступ пользователей к образовательным материалам и заменить сотрудников ИИ, сообщает The Verge.

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Генеральный директор Duolingo Луис фон Ан направил сотрудникам письмо, опубликованное на официальной странице компании в LinkedIn. В нем он подчеркнул, что ИИ станет ключевым элементом всей внутренней экосистемы, а подрядчики постепенно выведутся из операционной деятельности. Он напомнил, что компания уже делала стратегический прорыв в 2012 году, когда сфокусировалась на мобильных платформах, что впоследствии принесло ей награду «iPhone App of the Year» и обеспечило стремительный рост. Сейчас, по его словам, Duolingo делает аналогичную ставку — но уже на ИИ.

Новая стратегия потребует глубокого пересмотра ключевых процессов. Руководство вводит конструктивные ограничения: отказ от подрядчиков в тех сферах, где задачи можно автоматизировать, обязательное использование ИИ как критерий найма, а также привязку уровня применения ИИ к процессу аттестации сотрудников. Рост численности штата будет возможен только в случаях, когда дальнейшая автоматизация невозможна.

Несмотря на масштабные изменения, глава компании заверил, что Duolingo останется компанией, ориентированной на поддержку своих специалистов. В компании усилят обучение работе с ИИ, запустят программы наставничества и предоставят новые инструменты для его интеграции в профессиональную деятельность.

Одним из успешных примеров новой стратегии стала автоматизация процесса создания учебных материалов. Ранее это занимало годы, но теперь, благодаря ИИ, компания сможет предоставлять контент миллионам пользователей уже в ближайшие месяцы. Среди перспективных направлений развития — функция Video Call, позволяющая обучать пользователей на том же уровне, что и профессиональные репетиторы.