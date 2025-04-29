"Магнит" в 2024 году сократил чистую прибыль по МСФО на 24,4%

Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" в 2024 году сократил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности на 24,4% по сравнению с предыдущим годом - до 49,98 млрд рублей (по стандарту МСФО 17), говорится в сообщении компании.

Ретейлер указывает, что в 2024 году прибыль компании по курсовым разницам, полученная в связи с переоценкой остатков денежных средств на валютных счетах, составила 1,6 млрд рублей по сравнению с прибылью в размере 8,2 млрд рублей годом ранее.

Показатель EBITDA "Магнита" в прошлом году увеличился на 3,4% в годовом выражении, составив 171,897 млрд рублей. Общая выручка выросла на 19,6% - до 3,043 трлн рублей. Рентабельность по EBITDA составила 5,6% против 6,5% годом ранее.