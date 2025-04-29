Польша ввела санкции против владельцев сети магазинов «Светофор»

Власти Польши ввели санкции против братьев Андрея и Сергея Шнайдеров, владеющих сетью магазинов «Светофор» и польской сетью MyPrice. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

Польские власти обосновали свое решение тем, что, в частности, бизнесмены уже находятся под санкциями со стороны Украины.

В Польше братья Шнайдеры зарегистрировали компанию Torgservis.pl и открыли сеть магазинов MyPrice.

8 апреля в Роспотребнадзоре заявили, что в магазинах «Светофор» изъяли свыше 300 т продукции из 5,7 тыс. партий после проверок. В связи с выявленными правонарушениями возбуждены административные производства.

В связи с выявленными нарушениями на сеть гипермаркетов «Светофор» были наложены штрафы на сумму более 11,5 млн рублей и составлено 675 предписаний об устранении нарушений. За невыполнение этих предписаний уже были начислены дополнительные штрафы на сумму 1,3 млн рублей. По итогам проверок, проходивших в период с 10 по 30 января в 58 магазинах «Светофор» в 45 субъектах России, была прекращена деятельность 76 торговых объектов, поставлявших продукцию сети.