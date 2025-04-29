«Почта России» сообщила о росте убытков в два раза

В 2024 году убыток «Почты России» по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) достиг 16,1 миллиарда рублей, что более чем в два раза больше, чем годом ранее. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте компании.

Годом ранее убыток составлял 7,2 миллиарда рублей. Руководство компании рассчитывает выйти на прибыль в 2026 году. Как отмечается в документе, для этого правительство должно утвердить инициативы для усиления «уже принятых мер по повышению эффективности "Почты России" и для развития ее социальной функции».

Выручка компании в прошлом году выросла на 1,6 процента, до 225,6 миллиарда рублей, хотя в отдельных сегментах зафиксирован существенный рост. Так, в электронной коммерции он составил 40 процентов, в сервисах «цифровой почты» — 34 процента, а доход от складских услуг увеличился в 1,2 раза.

Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2024 года сократился до 4,6 миллиарда рублей, а размер собственного капитала компании вырос на 13 процентов, до 64,2 миллиарда.

Ранее проверка работы «Почты России», проведенная Счетной палатой, выявила неэффективность управления и отсутствие стратегии, что приводит к хроническим убыткам. Кроме того, аудиторы указали на неспособность компании решить задачи по развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в стране. По итогам оценки деятельности госпредприятия были направлены обращения в правительство, Генпрокуратуру и Федеральную налоговую службу (ФНС).