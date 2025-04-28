Мосбиржа запустила внебиржевые торги заблокированными акциями США

Московская биржа с понедельника запустила в сервисе OTC (over the counter - прим. ТАСС) торги заблокированными акциями США.

Об этом сообщили в пресс-службе Московской биржи.

"С понедельника в сервисе ОТС с центральным контрагентом предоставлена техническая возможность заключения внебиржевых сделок со 127 иностранными бумагами, учитываемыми в НРД (Национальном расчетном депозитарии)", - говорится в сообщении.

По данным торговой площадки, сделки купли/продажи доступны квалифицированным инвесторам, а неквалифицированные инвесторы могут заключать только сделки продажи.

В список вошли акции Apple, Nvidia, Electronic Arts, Netflix, The Walt Disney Company, The Coca-Cola Company и др.