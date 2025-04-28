Стоимость акций ВТБ взлетела

Мосбиржа объявила о проведении дискретного аукциона по акциям банка ВТБ после их резкого роста. Об этом со ссылкой на данные торговой площадки сообщает ТАСС.

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Стоимость одной бумаги поднималась к 14:05 по московскому времени почти на 23 процента, указывает агентство. К моменту написания заметки ее рост скорректировался до 19,44 процента, прибавляя около 17 рублей, до 104,2 рубля за штуку.

Дискретный аукцион, как ожидается, пройдет в соответствии с установленным регламентом с 14:09 до 14:39. По правилам его проводят вместо обычных торгов, когда цена бумаги отклонилась более чем на 20 процентов от цены закрытия предыдущего дня.