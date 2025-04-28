СПБ Биржа нарастила чистую прибыль почти в два раза

СПБ Биржа увеличила чистую прибыль по МСФО почти в два раза по итогам 2024 года, сообщается в финансовом отчете компании. Прибыль площадки составила 1,07 млрд рублей против 678 млн рублей годом ранее. Согласно опубликованным данным, процентные доходы биржи возросли на 9,31% и составили 2,81 млрд рублей по сравнению с 2,58 млрд рублей в 2023 году. При этом т орговые и инвестиционные доходы показали отрицательную динамику, зафиксировав убыток в 165 млн рублей против прибыли в 2,11 млрд рублей в предыдущем периоде.

Как отмечается в отчете биржи, доходы по услугам и комиссиям сократились до 320 млн рублей с прошлогоднего показателя в 1,45 млрд рублей. Компания также увеличила резервы под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам в пять раз — с 4 млн рублей в 2023 году до 25 млн рублей в нынешнем году.

Расходы на персонал остались примерно на уровне 2023 года и составили 1,5 млрд рублей. При этом прямые операционные расходы выросли в два раза до 426 млн рублей, аналогичную динамику продемонстрировали и общие оперативные расходы, достигнув 1,56 млрд рублей. Собственный капитал СПБ Биржи увеличился на 2,17% и составил 21,4 млрд рублей против 20,95 млрд рублей по итогам 2023 года. Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) вырос до 5,03% по сравнению с 3,31% годом ранее. О бъем сделок в режиме основных торгов по российским ценным бумагам на бирже в 2024 году составил 48,71 млрд рублей, что на 77% выше, чем годом ранее. Совокупные активы компании составили 90,16 млрд рублей, из которых 48,39 млрд рублей приходятся на неполученные выплаты и доходы инвесторов от международных депозитариев по иностранным ценным бумагам.

Биржа раскрыла выплаты по заблокированным иностранным бумагам в соответствии с указом президента №665. В течение 2024 года участникам торгов были перечислены доходы по иностранным бумагам в размере 52,97 млрд рублей, говорится в релизе площадки

9 сентября 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ №655, который временно изменяет порядок выплаты государственных долгов перед резидентами и иностранными кредиторами. Это касается долгов, которые выражены в ценных бумагах с номинальной стоимостью в иностранной валюте, а также других обязательств по иностранным ценным бумагам.

СПБ биржа попала под блокирующие санкции США в ноябре 2023 года. Торги иностранными ценными бумагами, на которых специализировалась биржа, приостановлены. При этом оборот торгов на площадке уже снижался с 2022 года. Это было связано с блокировкой ЕС части клиентских и собственных активов «СПБ банка», хранящихся в попавшем под санкции НРД. Также на обороты повлияли новые ограничения Банка России, который с октября 2022 года запретил неквалифицированным инвесторам покупать бумагами компаний из «недружественных» юрисдикций.