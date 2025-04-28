ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год

Наблюдательный совет директоров ВТБ 28 апреля рекомендовал выплатить дивиденды на уровне 25,58 рублей на обыкновенную акцию по итогам 2024 года. Общий объем выплат держателям обыкновенных акций составит 137,4 млрд рублей. С учетом «префов» ВТБ направит на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год, или 274,75 млрд рублей.

В сообщении ВТБ также отмечается, что годовое общее собрание акционеров финансовой организации состоится 30 июня 2025 года. Наблюдательный совет рекомендовал установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 11 июля 2025 года.

«В 2024 году группа ВТБ перевыполнила показатели, предусмотренные стратегией развития по прибыли и количеству активных розничных клиентов. В итоге набсовет поддержал предложение менеджмента ВТБ и принял решение рекомендовать выплату дивидендов за 2024 год — на год раньше, чем планировалось ранее. Это обеспечит рекордную дивидендную доходность, будет способствовать долгосрочному устойчивому росту акционерной стоимости ВТБ и повышению доверия инвесторов как к акциям ВТБ, так и к отечественному фондовому рынку в целом», — сказал председатель правления ВТБ Андрей Костин.

По состоянию на 13:54 мск бумаги ВТБ подскочили на 24,9% до 109,02 рублей за бумагу на фоне новости о возобновлении выплат дивидендов. К 13:57 мск бумаги начали корректироваться и откатились к 107,58 рублям. Последняя выплата дивидендов банка была в 2021 году по итогам 2020-го. По результатам 2021-2023 гг. они не выплачивались.

Ранее в базовом сценарии ВТБ планировал возобновить выплаты только по итогам 2025 года. При этом менеджмент ВТБ допускал возможность выплаты и раньше — по итогам работы в 2024 году, говорил в ноябре прошлого года первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. Но в феврале 2025 года он заявил, что менеджмент ВТБ будет рекомендовать отказаться от выплаты дивидендов за 2024 год из-за ужесточения регулирования и высокой ключевой ставки ЦБ.

ВТБ в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 28% — до 551,4 млрд рублей. В 2025 году банк планирует заработать 430 млрд рублей прибыли.