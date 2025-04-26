Еще два западных бренда могут вернуться на российский рынок

Chanel и Rolex могут вернуться на российский рынок в ближайшие годы. Компании зарегистрировали до 2034 года свои товарные знаки в Роспатенте, пишут «Аргументы и факты».

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин разъяснил, что таким образом владельцы брендов пытаются защитить свои интеллектуальные права.

«В стране наблюдается рост контрафакта ушедших брендов, а также есть прецеденты, когда товарные знаки используются не самими брендами. Поэтому идет волна перерегистраций для защиты товарного знака от возможного несанкционированного использования», — отметил эксперт.

Эксперты: возвращение в Россию Google, Intel и Autodesk вполне возможно

По его данным, ситуация с возвращением брендов в Россию может измениться после снятия санкций. Он пояснил, что пока предпосылки для этого лишь косвенные.

Журналисты заметили, что Chanel получила права на три бренда для косметики, а Rolex — на серию часов Air King.