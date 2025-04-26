McDonald's захотел вернуться в Россию

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию в России своего товарного знака «Макдоналдс». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующие документы.

По данным ведомства, заявка была подана в Роспатент в декабре 2024 года, федеральная служба опубликовала ее в текущем году, в апреле было принято решение о принятии заявки к рассмотрению.

Под этим товарным знаком компания намерена производить и продавать в РФ напитки и еду, в том числе быстрого приготовления, предоставлять ресторанные услуги и осуществлять доставку еды и напитков.

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Как рассказала агентству генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина, в настоящее время заявка находится на стадии экспертизы заявленного обозначения. По ее словам, McDonald's имеет высокие шансы на регистрацию товарного знака, так как компания сохранила права на все ключевые бренды McDonald's в Российской Федерации.

20 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ушедшим из России иностранным компаниям будет непросто вернуться обратно. Он обратил внимание на то, что освободившиеся ниши давно заняты российским бизнесом.

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