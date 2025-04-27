FT: компаниям грозит двойной удар от торговой войны США и КНР

Иностранные компании, работающие в Китае, сталкиваются с двойными пошлинами из-за торгового конфликта между США и КНР. Об этом пишет Financial Times (FT), ссылаясь на экспертов и данные китайской таможни.

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Предприятия с иностранными инвестициями обеспечивают почти треть торгового оборота Китая. Например, Apple и Tesla зависят от китайских заводов, а другие фирмы закупают здесь сырье для экспорта. Однако из-за высоких тарифов бизнес вынужден платить пошлины дважды: при ввозе материалов в Китай и при отправке товаров в США.

«Сначала платим Китаю за импорт, затем США за экспорт. Это бьет по прибыли», — объясняет Хэйвай Тан, экономист из Университета Гонконга.

До этого Китай отменил ответные пошлины на импорт ряда полупроводников американского производства.

23 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон снизит таможенные пошлины в отношении китайских товаров, однако ставка при этом не будет нулевой. Глава Белого дома назвал ныне существующие суммарные пошлины на товары из КНР очень высокими.