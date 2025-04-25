У девелопера «Самолет» рухнула прибыль

По итогам 2024 года чистая прибыль по МСФО девелопера Самолет сократилась в 3,2 раза по сравнению с показателями 2023-го, передает РИА Новости.

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Обязательства компании по состоянию на конец прошлого года составили 908,5 миллиарда рублей, увеличившись за год на 28 процентов. Долгосрочные обязательства составили 557,5 миллиарда рублей (+21 процент год к году). Выручка застройщика при этом выросла на 32 процента — до 339,1 миллиарда рублей.

В конце прошлого года «Самолет» пожаловался в Генпрокуратуру на «потребительский экстремизм». Девелопер заявил, что покупатели стали массово взыскивать с застройщиков средства в связи с якобы некачественной постройкой и отделкой квартир.

«Самолет» — один из крупнейших девелоперов жилой недвижимости в России, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, на Дальнем Востоке и в других регионах страны.