Крупная росийская компания подаст в суд на Германию

Компания «Русал», которая является одним из крупнейших производителей алюминия в мире, выразила намерение обратиться в суд с иском против правительства Германии. Причиной такого шага стало решение властей о незаконном изъятии имущества, которое было принято в отношении дочерней компании RTI, сообщает издание Financial Times (FT).

В соответствии с этим решением, RTI должна выплатить €213 млн регулирующим органам, которые приняли решение о ликвидации банка VTB Bank Europe (ныне OWH SE). Издание сослалось на письмо «Русала» исполняющему обязанности канцлера Олафу Шольцу.

В основе ситуации лежит договор о хеджировании между RTI и европейским подразделением ВТБ, который был заключен с целью минимизации валютных рисков. По мнению представителей «Русала», причиной срыва сделки стали действия немецких регулирующих органов после начала конфликта на Украине. В своем обращении компания потребовала полного возмещения ущерба и указала, что Германия «не выполнила ключевые обязательства», предусмотренные двусторонним соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое было подписано между СССР и Германией в 1989 году.

В 2022 году Федеральное ведомство финансового надзора Германии (BaFin) приняло решение о передаче контроля над дочерней компанией ВТБ другому лицу после введения санкций в отношении российского банка. С 1 апреля 2023 года управление перешло к доверительному управляющему, который принял решение о ликвидации VTB Bank Europe. В том же году банк решил сменить название на OWH. Однако в августе 2024 года Европейский центральный банк и BaFin отозвали лицензию OWH. Процесс ликвидации, вероятно, займет несколько лет.