Выручка «Яндекса» выросла на треть

Общая выручка МКПАО "Яндекс" (головная структура российской ИТ-компании) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2025 года выросла на 34%, до 306,5 млрд руб. в сравнении с тем же периодом годом ранее. Это следует из материалов "Яндекса".

Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" в I квартале составила 12,8 млрд руб. Годом ранее она (по стандарту US GAAP) составляла 21,6 млрд руб. (-41%). Тот показатель включал исторические результаты в составе нидерландской Yandex N.V.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 30%, до 48,9 млрд руб. с маржой 16%. "Яндекс", как следует из материалов, стремится к скорректированной EBITDA не менее 250 млрд руб.

Выручка сегмента "Поиск и портал" выросла на 21%, до 113,7 млрд руб. Доля "Яндекса" на поисковом рынке РФ составила 67,2%, увеличившись на 2,7 п. п. Число поисковых запросов за год выросло на 9,9%.

Бизнес-группа "Плюс и развлекательные сервисы" получила выручку в размере 32,5 млрд руб. (+58%). Число обладателей подписки "Яндекс плюс" достигло 41,3 млн, увеличившись на 26%. Выручка сегмента сервисов объявлений "Яндекса" ("Яндекс недвижимость", "Аренда", "Путешествия", "Авто.ру") составила 9,3 млрд руб. (прирост на 35%).