Бакальчук ответил на решение бывшей жены обеспечивать его из-за детей

Предприниматель Владислав Бакальчук, экс-супруг основательницы Wildberries Татьяны Ким, заявил в своем Telegram-канале, что не считает себя человеком, которому требуется помощь или спасение.

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Савеловский суд Москвы 17 апреля вынес решение о разделе имущества между Татьяной Ким и Бакальчуком в пользу основательницы Wildberries. Ким сохранила полный контроль над ООО «Вайлдберриз», ООО «Вайлдберриз банк» и средствами на персональных счетах.

24 апреля Ким рассказала, что не планирует оставлять своего бывшего мужа Владислава Бакальчука без финансовой поддержки.

Татьяна Ким дала обещание бывшему мужу

«Любые разговоры про то, кто кого «оставит» или «не оставит» — выглядят, мягко говоря, странно. Я всегда был и остаюсь человеком, который обеспечивает свою семью и своих сотрудников, даже не смотря на все арестованные счета и ежемесячные суды», — разъяснил Бакальчук.

Бизнесмен заметил, что он точно не тот, кого нужно «спасать». Он добавил, обращаясь к сотрудникам, что у компании другие цели: строить, развивать, побеждать.

Ранее Ким сообщила, что после раздела имущества намерена сосредоточиться на масштабных международных проектах компании.