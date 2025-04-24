Татьяна Ким дала обещание бывшему мужу

Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что не оставит бывшего мужа Владислава Бакальчука без средств к существованию. Об этом пишет ТАСС.

Савеловский суд Москвы 17 апреля вынес решение о разделе имущества между Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком в пользу основательницы Wildberries. Ким сохранила полный контроль над ООО «Вайлдберриз», ООО «Вайлдберриз банк» и средствами на персональных счетах.

Основательница Wildberries рассказала о своих планах после раздела имущества

«Он [Бакальчук] по-прежнему отец моих замечательных семерых детей, я никогда не ограничиваю их общение, и мне очень важно, чтобы в глазах моих детей был сформирован правильный образ отца», — пояснила Ким.

Журналисты заметили, что по решению суда о разделе имущества экс-супруг остался должен Ким 217 млн рублей.

«Мне лично уже ничего не нужно от него. Все эти годы именно на мне было сохранение благополучия семьи, как материального, так и душевного. Я не оставлю его без средств к существованию из любви и уважения к нашим общим детям», — отметила основательница Wildberries.

Ранее Ким сообщила, что после раздела имущества намерена сосредоточиться на масштабных международных проектах компании.