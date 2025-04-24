Основательница Wildberries рассказала о своих планах после раздела имущества

Основательница Wildberries Татьяна Ким после раздела имущества с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком намерена сосредоточиться на масштабных международных проектах компании. Об этом она рассказала ТАСС.

Ким отметила, что рада, что «этот непростой для нее и компании закончился».

«Мы можем сосредоточиться на масштабных международных проектах, новых вызовах», — добавила она.

Напомним, что 17 апреля суд в Москве вынес решение о разделе имущества между Ким и Бакальчуком в пользу основательницы Wildberries. Она смогла сохранить полный контроль над ООО «Вайлдберриз», ООО «Вайлдберриз банк» и средствами на персональных счетах.