Boeing признал потерю китайского рынка

Инициированная президентом США Дональдом Трампом торговая война с Китаем привела к тому, что американской аэрокосмической корпорации Boeing приходится искать новые рынки сбыта для гражданских лайнеров. Об этом в ходе видеоконференции с аналитиками рассказал глава компании Келли Ортберг.

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По его словам, многие китайские заказчики дали понять, что не намерены выкупать самолеты, так что Boeing необходимо срочно пересматривать стратегию продаж. В общей сложности речь идет о 50 готовых или находящихся в процессе сборки лайнерах, из которых два уже возвращены производителю.

Ортберг признал, что на фоне всех остальных проблем ситуация для корпорации довольно неприятная. Вместе с тем гендиректор заверил слушателей, что у Boeing много клиентов, желающих получить самолеты быстрее, поэтому трудности преодолимы.

«Мы не собираемся продолжать делать самолеты для заказчиков, которые их не забирают», — подчеркнул Ортберг, выразив надежду, что на производительности компании торговая война между крупнейшими экономиками мира не скажется.

Ранее Bloomberg выяснил, что Пекин запретил национальным перевозчикам покупать у Boeing готовые лайнеры и комплектующие к тем бортам, что уже имеются в распоряжении авиакомпаний. При этом агентство утверждает, что корпорация была застигнута врасплох этим решением, поскольку рассматривала китайский рынок как один из самых перспективных.

Такое развитие событий может стать для Boeing новым ударом в борьбе с Airbus. В прошлом году разрыв в поставках между двумя крупнейшими в мире производителями гражданских лайнеров стал рекордным. Европейская корпорация смогла реализовать 766 самолетов, в то время как у Boeing результат оказался в два раза хуже — всего 348 бортов.