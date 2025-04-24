ВТБ планирует запустить сервис кредитов до зарплаты

ВТБ планирует в 2025 году представить новые финансовые продукты, среди которых могут быть кредиты до зарплаты и дебетовая карта с овердрафтом, сообщил заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

«Что мне хочется запустить, и я думаю, что в 2025 году мы это сделаем, это либо сервис кредитов до зарплаты, либо сервис дебетовой карты с овердрафтом», — приводит РИА Новости слова Горшкова.

Горшков подчеркнул, что банк не намерен вступать в сегмент микрокредитования с высокими процентными ставками, так как считает это неправильным.

Он также отметил, что проведённый пилотный проект не показал значительного спроса на микрозаймы среди клиентов ВТБ.

Ранее ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях.