"Алроса" вдвое увеличит инвестиции в Зимбабве

Алмазодобывающая компания "Алроса" к концу 2025 года в два раза увеличит инвестиции в Республику Зимбабве - с $15 млн до $30 млн.

Об этом сообщил корреспонденту ТАСС генеральный директор - председатель правления "Алросы" Павел Маринычев после того, как он был принят президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой в Хараре.

"Мы с большим удовольствием посещаем Зимбабве, и сегодня президент Зимбабе Эммерсон Мнангагва принял нас, и мы рассказали ему о результатах работы за последние годы, - сказал Маринычев. - "Алроса" и государственная алмазодобывающая компания Зимбабве Zimbabwe Consolidated Diamond Company создали здесь совместное предприятие. Таким образом две государственные компании, "Алроса" и ZCDC, работают в Зимбабве вместе. Мы получили для изучения 40 лицензионных участков, работаем на этих участках, пытаясь найти алмазы и золото".

Гендиректор "Алросы" поблагодарил Мнангагву за "прекрасный инвестиционный климат, который создан для работы" предприятия в Зимбабве.