Первый российский брокер открыл прямой доступ к биржам Китая

«Финам» стал первым российским брокером, который предоставил квалифицированным инвесторам прямой доступ к торгам на биржах Китая. Об этом сообщает пресс-служба брокера.

Речь идет о биржах Shanghai Stock Exchange (SSE) и Shenzhen Stock Exchange (SZSE). Кроме того, «Финам» возобновил доступ к торгам на гонконгской площадке Hong Kong Stock Exchange (HKEX).

Сделки могут совершать клиенты брокера со статусом квалифицированного инвестора. Инвесторам доступны более 370 инструментов, среди которых акции ведущих китайских компаний и бумаги фондов.

Сделки с бумагами осуществляются через счет «Сегрегированный Global», покупка и продажа доступны в FinamTrade и других торговых системах. Брокер рассчитывает, что уже в этом году сможет анонсировать выход на другие рынки.