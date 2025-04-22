Бренды испанской корпорации Inditex Zara, Bershka и Stradivarius могут вернуться в Россию через девять месяцев.

Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash со ссылкой на источники.

«Предварительно, Inditex <...> приобрела на 30% больше товара, чем обычно. <...> Это сделано с прицелом на российский рынок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Свердловская область может стать одним из первых российских регионов, куда вернутся ушедшие бренды. Здесь почти все площадки Inditex остались в прежних локациях, их занимала российская дочерняя компания испанской корпорации.

Названы западные бренды, которые готовы вернуться в Россию

До этого вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников сообщал, что люксовые товары останутся дорогими после возвращения западных брендов в Россию. Некоторые позиции — вроде хамона или сыра — могут подешеветь на 30–40 %, но они и сейчас доступны через параллельный импорт.