Люксовая французская марка Louis Vuitton зарегистрировала в России шесть новых товарных знаков. Об этом сообщает «Shot Проверка».

По данным Telegram-канала под зарегистрированными товарными знаками LV будет осуществлять продажи на российском рынке парфюмерной воды, ювелирных изделий, часов, косметического ухода и средств для обуви.

С октября 2024 года в Роспатенте находились на рассмотрении заявки от модного бутика. При этом он решил не афишировать информацию о себе, как это делают многие крупные международные бренды, чтобы не привлекать излишнее внимание к своим юридическим процедурам в России. В настоящее время в Москве насчитывается несколько магазинов Louis Vuitton, но они не принимают посетителей.

Ранее в южнокорейских СМИ появилась информация о том, что KIA включила российский рынок в свои планы ожидаемых продаж. Согласно этой информации, компания собиралась продать 4,1 миллиона автомобилей в 2030 году, при этом 50 тысяч из них — в России.

Когда Zara и Bershka могут вернуться в Россию

Также автоэксперт Олег Мосеев сообщал, что японская автомобильная компания Mitsubishi проявляет интерес к возобновлению работы на российском рынке. По его словам, несмотря на сложившиеся условия, японская фирма активно ведет переговоры с российскими дилерами.