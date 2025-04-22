Hyundai защитил товарные знаки в России

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в России четыре новых товарных знака, права компании на них защищены до 2034 года. Об этом со ссылкой на базу данных Роспатента сообщает РИА Новости.

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Накануне стало известно, что связанный с Hyundai бренд Kia добился регистрации шести товарных знаков. Сами заявки были поданы еще в прошлом году, при этом последние три из них — в сентябре.

Таким образом, сам факт регистрации не связан с наметившимся после прихода на пост президента США Дональда Трампа потеплением отношений между Москвой и Вашингтоном и не означает намерения концерна вернуться в Россию в связи с ожиданием отмены санкций.

Товарные знаки позволяют Hyundai производить и продавать в стране автомобили, грузовики, автобусы, тракторы и тягачи, а также колеса, шины, амортизаторы, двигатели и другие комплектующие. Kia имеет право проектировать автомобильные заводы, предоставлять услуги по дизайну машин, производить и продавать автомобили, технические масла и смазки.

Как правило, компании регистрируют свои товарные знаки и оплачивают пошлины для того, чтобы бренд не захватил другой участник рынка. Кроме того, южнокорейский производитель не прекращал поставки официальных деталей и гарантийного обслуживания, так что регистрация нужна была хотя бы для продолжения текущей деятельности.

Ранее Hyundai Motor Group опроверг сообщение агентства «Рёнхап» и ряда других СМИ о готовности возобновить продажи автомобилей Kia в России в 2025 году. В компании объяснили, что в планах, на которые сослались журналисты, говорилось о рынках стран СНГ, а не о российском.