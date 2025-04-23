На Мосбирже появятся фонды, управляемые блогерами

Московская биржа совместно с УК «Альфа-Капитал» запустят открытые паевые инвестиционные фонды под управлением авторов инвестиционных телеграм-каналов, говорится в заявлении биржи. Новые фонды предназначены для неквалифицированных инвесторов и будут представлены на маркетплейсе «Финуслуги», минимальная сумма инвестиций составит 100 рублей.

На первом этапе будут запущены три фонда от авторов каналов «Вредный инвестор», Investment Diary и «Спроси Василича», отметили представители торговой площадки. Блогеры будут получать половину комиссии управляющей компании, составляющей 2,5% среднегодовой стоимости чистых активов, пояснила директор по стратегии УК «Альфа-Капитал» Елена Чикулаева.

«Клиентам маркетплейса не нужно открывать брокерский счет, достаточно просто пополнить кошелек и купить понравившийся актив», — приводит пресс-служба слова старшего управляющего директора Московской биржи по розничному бизнесу Игоря Алутина.

Инвесторы получат доступ к ленте авторов стратегии внутри маркетплейса, где будут публиковаться новости фонда и аналитика.

Фонд «Блэк лайн» под управлением Назара Щетинина будет инвестировать в акции компаний, которые наращивают выручку и прибыль. Фонд «Великолепная семерка» Ивана Крейнина сфокусируется на акциях и облигациях российских компаний с отбором по семи фундаментальным критериям. Фонд «Матрешка а-ля Рус» Константина Кудрицкого будет включать акции и облигации компаний с потенциалом роста выше инфляции.

«Мосбиржа осуществляет постоянный контроль за нестандартными сделками, этот контроль будет проводиться и по данным продуктам», — заверил управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин.

По его словам, биржа планирует в дальнейшем расширить линейку авторских фондов. Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин настроен скептически к этой идее.