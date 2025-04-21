ЦБ аннулировал лицензии инвесткомпании «Питер Траст»

Банк России аннулирует с 19 августа 2025 года лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, а также лицензию на управление ценными бумагами инвесткомпании «Питер Траст», следует из материалов регулятора. Решение было принято 18 апреля.

Причина, как пишет регулятор, состояла в том, что компания неоднократно в течение года нарушала «требований к деятельности или проведению операций», которые может осуществлять только профучастник, а также нарушала требования закона об инсайде и манипулировании. Также среди оснований регулятор упоминает «неисполнение специальных экономических мер, установленных указом президента от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»».

Кроме того, регулятор указывает на многочисленные нарушения законодательства о ценных бумагах, а именно:

нарушения при осуществлении депозитарной деятельности,

нарушения, связанные с расчетом размера собственных средств,

нарушения, связанные с расчетом норматива достаточности капитала,

нарушения, связанные с расчетом норматива краткосрочной ликвидности,

нарушения, связанные с заполнением и представлением в Банк России отчетности,

нарушения в части внутреннего учета Общества,

нарушения в части представления отчетов клиентам,

нарушения в части системы управления рисками и системы внутреннего контроля,

нарушения при осуществлении брокерской деятельности,

неоднократное в течение одного года неисполнение предписаний Банка России,

компания участвовала в проведении подозрительных операций с денежными средствами.

«Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг», — говорится в сообщении ЦБ.

Исключение составят только операции, удовлетворяющие обязательства перед клиентами и возврат их имущества в срок до 18.08.2025.