Германский концерн экспресс-доставки грузов и документов DHL с 21 апреля приостанавливает отправку от бизнес-клиентов частным лицам в США товаров, стоимость которых превышает $800. Об этом сообщает Reuters.

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В компании подчеркнули, что в США начали действовать новые таможенные правила, требующие официального оформления для товаров стоимостью выше $800. До этого правила касались отправлений на сумму более $2,5 тысячи.

Официальное оформление посылки в США требует от отправителя указывать более подробную информацию о содержимом, происхождении товара и иные сведения, а в некоторых случаях — необходима специальная лицензия. Проверка всей этой информации требует времени и означает для DHL увеличение расходов, говорится в публикации.

До этого глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что новый мировой порядок возник на фоне серьезного изменения внешней политики США с приходом к власти президента Дональда Трампа.