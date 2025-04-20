Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре, инспекция назначена с 21 по 28 апреля. Об этом сообщил глава эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар в беседе с РИА Новости.

© Lenta.ru

Отмечается, что будут проверены процессы, которые связаны с сертификацией процесса экспорта бананов в Россию. Россельхознадзор также заявил о намерении включить в проверку вопросы, касающиеся пестицидов.

По словам Саласара, производители и экспортеры Эквадора тщательно контролируют поставки бананов в Россию, а также борются против вредителей и болезней продукции.

Ранее глава регионального Минсельхоза Сергей Измалков сообщил, что первый урожай бананов в России может быть выращен на Ставрополье в 2026 году в случае решения всех организационных и технических вопросов. Ожидаемая уборка выращенных в России бананов должна, по словам чиновника, пройти в Невинномысске.