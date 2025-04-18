Компанию Бакальчука подозревают в мошенничестве из-за склада Wildberries

Управление МВД по Тверской области возбудило уголовное дело о мошенничестве при постройке склада Wildberries, которой занималась компания предпринимателя и экс-супруга основательницы ООО «Вайлдберриз» Татьяны Ким Владислава Бакальчука ООО «ВБ Девелопмент». Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщили в правоохранительных органах.

© Вечерняя Москва

— Неустановленными лицами путем обмана и злоупотребления доверием, завышены объемы выполняемых работ по разработке и перемещению грунта, чем причинен ущерб ООО «Вайлдберриз» в сумме 14 миллионов 315 тысяч 730 рублей, — сказал источник «Интерфакса».

По данным правоохранителей, в период с марта 2023 года по январь 2024 года руководители ООО «ВБ Девелопмент» заключали соглашения о проведении земляных работ на стройплощадке, намеренно указывая в документах «заведомо завышенные» объемы перемещенного грунта.

17 апреля суд вынес решение в пользу Ким по делу о разделе активов между ней и Бакальчуком. По итогу предпринимательница стала владелицей 100 процентов Wildberries. Разбирательства между экс-супругами длились почти год. Что известно о бизнесе Ким и распрях в ее семье — в материале «Вечерней Москвы».