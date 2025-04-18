В Кремле прокомментировали ситуацию с «уходом» Raiffeisen Bank из РФ

Кремль не в курсе, какова актуальная ситуация с продажей российского подразделения Raiffeisen Bank International (RBI). Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Газета Financial Times ранее сообщила, что RBI якобы приостановила продажу подразделения в РФ "на фоне сближения России и США". Банковская группа RBI опровергла эти утверждения.

"Нам ничего не известно", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию.

При этом он напомнил, что банк продолжает работать в России.