В России объяснили регистрацию товарного знака IKEA

Регистрация товарного знака IKEA в России - стандартная практика, которая нужна для защиты интеллектуальной собственности. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на консультантов.

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Как отмечают специалисты, это вовсе не сигнализирует о том, что компания скоро вернется. До этого сообщалось, что Федеральная служба по интеллектуальной собственности решила зарегистрировать товарный знак IKEA в России. Отмечалось, что она одобрила поданную в июле 2023 года заявку. Правообладатель знака - юрлицо фирмы, которое зарегистрировано в Нидерландах. Право действует до 28 июля 2033 года.

По словам директора, руководителя отдела по работе с торговыми площадями СORE.XP Евгении Прилуцкой, говорить о скором возвращении бренда на российский рынок слишком рано.

«Поддерживать регистрацию своего товарного знака — это не более, чем стандартная практика по защите бренда от недобросовестных предпринимателей», - подчеркнула собеседница.

В NF Group отметили, что подача заявки в момент сделки по продаже активов в РФ была вполне логичным ходом.